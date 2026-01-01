Метеорологи составили прогноз погоды в Пермском крае на первый день весны Первые оттепели ожидаются в начале следующей недели Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Авторы проекта «Опасные природные явления Пермского края» составили прогноз погоды на ближайшие выходные. Слабые и умеренные снегопады продолжатся в регионе 27 февраля до середины дня, ветер будет слабым, температура воздуха на юго-западе -5…-8°С, на востоке -15…-18°С, в Перми -8…-10°С.

Под влияние ложбины циклона с Норвежского моря 28 февраля в Пермском крае попадут юго-западные районы. Ночью там ожидается -8…-10°С, днём -5°С, небольшой снег. На остальной территории сохранится влияние антициклона из Зауралья, осадков не будет, ветер будет юго-восточным. На востоке ожидается морозная и солнечная погода — ночью -20…-25°С, днём -15…-17°С. В остальной части края ночью -12…-20°С, днём -8…-13°С.

В первый день весны ложбина циклона принесёт снегопады сначала на запад Прикамья, днём — на всю территорию. В Перми высота снега может вырасти ещё на 3-5 см, на западе — на 7 см. Ночью будет -12…-17°С, на востоке до -22°С, на юго-западе до -6…-8°С. Днём потеплеет до -3…-8°С, в Перми до -3…-5°С.

Первые слабые оттепели ожидаются в южных территориях Пермского края в начале следующей недели, но они будут сопровождаться снегопадами. В Перми пока оттепели не прогнозируются.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.