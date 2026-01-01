В Перми пройдёт новый благотворительный книжный фестиваль «Переплёт» Он состоится в конце марта Поделиться Твитнуть

Фото: Ольга Исакова

С 28 по 29 марта в Перми впервые состоится Благотворительный книжный фестиваль «Переплёт» (6+). Мероприятие проводится в поддержку центра помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, «Территория передышки». Принять участие в судьбе фестиваля и помочь — сдать книги, которым будет дарована вторая жизнь, — может каждый.

«Попал в переплёт» — так говорят о людях, которые попали в сложную ситуацию. И вместе с тем переплёт — это то, что скрепляет и объединяет воедино страницы таким образом, что они становятся единым целым — книгой. Фестиваль объединит под одной крышей людей, которые любят книги и хотят менять мир вокруг себя к лучшему. Чтобы тот, кто действительно попал в переплёт, мог с нашей поддержкой перевернуть страницу и начать новую главу жизни», — рассказали организаторы.

За четыре года команда пермских волонтёров успешно проводила Книжную барахолку, но теперь они готовы выйти на новый уровень, организовав полноценный благотворительный книжный фестиваль.

Помимо возможности обмена подержанными, но в хорошем состоянии книгами за пожертвования, участников фестиваля ждут лекции о современной литературе, комиксах и фэнтези, игровые сессии D&D, встречи книжных клубов Перми, мастер-классы для детей и многое другое. Фестиваль пройдёт в Частной филармонии «Триумф» (ул. Ленина, 44). Полная программа будет доступна в середине марта.

Фото: Ольга Исакова

Все средства, вырученные от реализации книг, направят на обустройство нового, вдвое более просторного дневного центра «Территории передышки». Увеличенные площадь и пропускная способность позволят оказывать своевременную помощь большему числу людей, находящихся в кризисных ситуациях.

До 22 марта организаторы принимают книги, которые найдут новых владельцев благодаря фестивалю. Принять участие может любой желающий, принеся классическую или современную художественную литературу, научно-популярные издания, детские книги, искусствоведческие и психологические труды, комиксы и мангу. Пункты сбора, число которых постоянно растёт, расположены в более чем 10 локациях — от фитнес- и йога-студий до цветочных магазинов и независимой библиотеки. Информацию о принимаемых книгах и карту пунктов сбора можно посмотреть на сайте фестиваля.

Фестиваль проводится в рамках проекта Татьяны Жикиной, сотрудницы «Территории передышки», которая стала победителем конкурса «Практики личной филантропии и альтруизма» от Фонда Потанина.

