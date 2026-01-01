За шесть лет стоимость квартир в новостройках Перми выросла в 2,6 раза Квадратный метр достиг цены в 160 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», на 10 февраля 2026 года средняя цена квадратного метра в новостройках Перми составляет 160 294 руб. Для сравнения, в 2019 году этот показатель был в пределах 60-63 тыс. руб. Таким образом, за шесть лет первичный рынок жилья в городе увеличился примерно в 2,6 раза.

Рост цен был постепенным. В 2020 году стоимость метра составляла 65-67 тыс. руб., в 2021 году — 75-88 тыс. руб. В 2022-м цена превысила 100 тыс. руб., а в 2023-м установилась на уровне 110-120 тыс. руб. за квадратный метр.

Наиболее значительный скачок произошёл в 2024-2025 годах. В начале 2024 года цена метра находилась в диапазоне 116-130 тыс. руб., к середине 2025 года она поднялась до 150-170 тыс. руб. В декабре 2025 года стоимость достигла максимума — более 190 тыс. руб. за метр. В начале 2026 года рынок стабилизировался на уровне 160-161 тыс. руб.

В абсолютных цифрах рост капитализации оказался значительным. Квартира площадью 60 кв. м в 2019 году стоила около 3,7 млн руб. В феврале 2026-го аналогичная квартира на первичном рынке оценивается примерно в 9,6 млн руб., что на 5,5 млн руб. больше.

Вторичный рынок недвижимости также показал рост, но более скромный. В 2019 году средняя цена квадратного метра составляла 55-60 тыс. руб., а в феврале 2026-го — 124 855 руб. Таким образом, первичный рынок имеет значительное преимущество перед вторичным сегментом.

Арендные ставки за последние годы выросли не так значительно. В 2019 году средняя арендная плата составляла около 20-22 тыс. руб. в месяц, а в феврале 2026-го — 29 568 руб. Рост аренды не сравним с динамикой цен на покупку, что указывает на изменение инвестиционных показателей рынка.

Генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков говорит: «Рынок новостроек Перми прошёл через этап активного роста капитализации. За шесть лет стоимость квадратного метра увеличилась более чем в два с половиной раза. Основной прирост произошёл в последние три года, что повысило порог входа для новых покупателей».

Специалисты отмечают, что в начале 2026 года рынок демонстрирует признаки стабилизации после периода резкого роста. Колебания цен в пределах 160-161 тыс. руб. свидетельствуют о формировании нового базового уровня стоимости.

Февраль 2026 года стал итогом шестилетней динамики: стоимость квадратного метра в новостройках Перми впервые достигла устойчивого уровня 160 тыс. руб., завершив этап стремительного роста и создав новую ценовую реальность для рынка города.

