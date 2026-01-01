Количество фальшивых банкнот в Пермском крае достигло минимума за последние пять лет За год из оборота изъяли 22 подделки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2025 году в банковской системе Пермского края были обнаружены 22 поддельные российские банкноты, что на 60% меньше по сравнению с предыдущим годом. Это самый низкий показатель за последние пять лет, а по сравнению с 2021 годом число фальшивок сократилось в 12 раз.

Большинство выявленных подделок были крупными номиналами: 12 купюр номиналом 5 тыс. руб., восемь — номиналом 1 тыс. руб. и по одной — номиналами 2 тыс. и 50 руб. Также было изъято шесть поддельных банкнот долларов США.

За 2025 год в банковской системе России было обнаружено 6565 фальшивых российских купюр. Это означает, что на каждый миллион банкнот приходилась только одна подделка.

«В Прикамье, как и в целом по стране, ежегодно снижается количество выявленных фальшивок. Это связано с улучшением защитных элементов на купюрах и увеличением доли безналичных расчётов. Тем не менее, важно проверять подлинность банкнот, особенно крупных номиналов. Это можно сделать, осмотрев их на просвет, ощупав и наклонив», — подчеркнул управляющий Отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков.

Признаки подлинности банкнот всех номиналов и модификаций можно найти на сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

