Суд Перми присудил компенсацию экс-отдыхающей курорта «Усть-Качка»

фото: Пермский краевой суд

Свердловский районный суд Перми рассмотрел иск местной жительницы к ЗАО «Курорт Усть-Качка». Истец требовала расторгнуть договор и возместить ущерб за травму, полученную во время новогоднего отдыха.

Обстоятельства дела сообщили в пресс-службе краевого суда. 2 января прошлого года женщина упала, спускаясь по лестнице в корпусе «Кама». В результате падения она получила ушиб и гематому правого бедра. Истица утверждает, что причиной инцидента стало недостаточное освещение и неработающие датчики движения на уличных фонарях. Медицинская помощь на месте не была оказана, так как медкабинет санатория оказался закрыт.

После возвращения домой пострадавшая прошла длительное лечение, включая пункцию гематомы. Неудачный отдых и затраты на медицинские услуги побудили её обратиться в суд. Истец требовала взыскать с ответчика стоимость путёвки (22 тыс. руб.), расходы на лекарства (18,5 тыс.), а также компенсацию морального вреда (100 тыс.).

На суде истица настаивала на плохом освещении 2 января, а ответчик не смог предоставить доказательства обратного, так как акт проверки светильников был составлен только через два дня после происшествия. Суд установил, что факт падения и получения травмы подтверждается медицинскими документами и свидетельскими показаниями.

Свердловский районный суд Перми частично удовлетворил исковые требования. С ответчика было взыскано более 28 тыс. руб., включая расходы на лекарства для лечения ушиба, компенсацию морального вреда и штраф за отказ удовлетворить требования добровольно. При этом суд не нашёл оснований для расторжения договора и возврата стоимости путёвки, так как истица прожила в номере оплаченные дни и пользовалась услугами проживания и питания. Также было отказано во взыскании расходов на массаж, УЗИ и части стоимости препаратов, поскольку они были связаны с лечением хронических заболеваний, а не с травмами, полученными в санатории.

