Реставрацию здания Пермского института культуры оценили в 313 млн рублей Все работы должны быть завершены до конца 2028 года Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермский государственный институт культуры объявил конкурс на реставрацию своего здания, расположенного по ул. Газеты «Звезда», 18. Как пишет «Рифей», согласно конкурсной документации, максимальная стоимость контракта составляет 313,2 млн руб.

Напомним, здание вуза имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и известно как «Здание духовного училища XIX века». Проект реставрационных работ подготовлен компанией ООО «Пермстроймет+».

Подрядчику предстоит заменить деревянные перегородки, обновить инженерные системы, установить звукоизоляционную облицовку на втором и третьем этажах, а также заменить напольные покрытия, отреставрировать потолки и каменные ступени.

Все работы должны быть завершены до 6 ноября 2028 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.