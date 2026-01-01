В пермской кукурузе обнаружен незарегистрированный пестицид Главный агроном предприятия оштрафован Поделиться Твитнуть

В Ординском округе Пермского края главный агроном предприятия понес наказание за нарушение правил использования пестицида, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

Сотрудники ведомства провели в феврале 2026 года внеплановую документарную проверку, инициированную прокуратурой Пермского края. Целью проверки было выявление нарушений в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, касающихся юридического лица, занимающегося сельскохозяйственным производством на территории Ординского муниципального округа Пермского края.

В рамках проверки были изучены материалы выездных обследований и протоколы отбора проб кукурузы, сделанного ещё в сентябре. Также были проанализированы протоколы лабораторных исследований, проведенных Свердловской испытательной лабораторией ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Результаты проверки показали, что в початках обнаружено превышение содержания пестицида с действующим веществом «перметрин», который не зарегистрирован для применения на данной культуре.

Нарушение регламентов и правил использования пестицидов и агрохимикатов могут негативно сказаться на здоровье людей и окружающей среде.

24 февраля 2026 года главный агроном предприятия был привлечен к административной ответственности по ст. 8.3 КоАП РФ и оштрафован на 2 тыс. руб.

