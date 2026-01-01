Экспорт пиломатериалов из Прикамья в Ирак вырос в четыре раза Поделиться Твитнуть

С 1 января по 26 февраля 2026 года из Пермского края экспортировано 4300 кубометров хвойных пиломатериалов в Ирак, что в четыре раза больше аналогичного периода 2025 года (1100 кубометров).

Так, 19 февраля Управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю на территории Пермского края был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль 238 кубометров пиломатериалов из ели, предназначенных для отгрузки в Ирак.

Вся продукция прошла лабораторный контроль в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР», который показал отсутствие карантинных вредных организмов. Подкарантинная продукция соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортёра. По итогам досмотра и на основании заключений о карантинном фитосанитарном состоянии собственникам продукции выданы фитосанитарные сертификаты.

