В ГУФСИН Прикамья рассказали о самых популярных книгах у осуждённых В числе самых популярных авторов — Достоевский, Тургенев и Булгаков

Константин Долгановский

В исправительных колониях осуждённые проявляют интерес к литературе самых разных жанров, предпочитая художественно-исторические произведения, зарубежную и приключенческую фантастику, детективные истории, а также творения русских классиков. Об этом «Новому компаньону» сообщили в ответ на запрос в ГУФСИН России по Пермскому краю.

В ведомстве отмечают, что в колониях Прикамья неизменно высокой популярностью пользуется роман Фёдора Достоевского «Преступление и наказание». Среди наиболее читаемых авторов и их произведений числятся: Иван Тургенев с «Отцами и детьми», Михаил Булгаков с «Мастером и Маргаритой» и «Собачьим сердцем», Лев Толстой («Анна Каренина»), Фёдор Достоевский («Идиот»), Эрих Мария Ремарк («Три товарища»), Александр Дюма («Три мушкетёра», «Граф Монте-Кристо»), Виктор Гюго («Отверженные»), Артур Конан Дойл («Приключения Шерлока Холмса»), Захар Прилепин («Обитель»), Джоджо Мойес («До встречи с тобой»), Анджей Сапковский («Ведьмак»), Жюль Верн («Двадцать тысяч лье под водой»), а также разнообразные работы Агаты Кристи, Стивена Кинга, Джека Лондона и братьев Стругацких.

Старшее поколение заключённых в исправительных учреждениях Прикамья склоняется к чтению классики, как русской, так и зарубежной, а также исторических романов. Молодые люди, включая несовершеннолетних в Пермской воспитательной колонии, отдают предпочтение фэнтези, исторической и современной литературе, в частности, роману Алексея Иванова «Тобол», серии «Гарри Поттер» Джоан Роулинг и другим произведениям.

Среди мужской аудитории преобладают любители классической, исторической и юридической литературы, а женская аудитория чаще выбирает любовные романы и детективы.

В пенитенциарной системе Пермского края действуют 27 библиотек, а общий книжный фонд которых насчитывает свыше 193 598 экземпляров. Это художественная, историческая литература, юридическая, научно-популярная, религиозная литература. Кроме того, в библиотеках есть периодические издания.

