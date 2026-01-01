В минтербезе отреагировали на угрозы терактов в учебных заведениях Перми В ПГНИУ усилена охрана Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

В интернете появились сообщения о готовящемся теракте в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), сообщает perm.aif.ru со ссылкой на читателей. Ими получены несколько сообщений из телеграм-канала, где неизвестный угрожает устроить теракт в ПГНИУ. Кроме того, он предупреждает о возможных нападениях и в других пермских учебных заведениях.

В пресс-службе ПГНИУ заявили, что распространяемая информация может быть недостоверной и использоваться для провокации. Администрация университета держит ситуацию под контролем.

«Университет принял все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников и студентов. Охрана усилена, включая привлечение сотрудников МВД России», — отметили в университете.

В минтербезе Пермского края «Новому компаньону» сообщили, что в данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту появившейся в сети информации о планируемых противоправных действиях в образовательных учреждениях Перми.

