Опасные залежи снега обнаружены на крышах 2,1 тысячи многоквартирных домов Перми Власти обещают усилить контроль за работой управляющих организаций

ИГЖН Пермского края

С приходом весны в Перми температурные колебания станут более ощутимыми, что делает безопасность дворов и крыш особенно актуальной. Глава Перми Эдуард Соснин заявил, что контроль за работой управляющих компаний будет усилен.

С начала года сотрудники МКУ «АТИ» проверяют качество уборки дворов во всех районах Перми и выносят предписания управляющим организациям для устранения нарушений. С 18 по 24 февраля были выявлены проблемы с содержанием крыш, кровель и входных групп зданий в каждом районе города. За этот период зафиксирован 2171 многоквартирный дом с снежно-ледовыми образованиями, а на 154 участках уборка снега не была проведена.

С начала 2026 года по итогам мониторинга в адрес администраций районов направлено 1458 материалов для привлечения управляющих организаций к ответственности за несвоевременную уборку кровель от снега и льда, а также за ненадлежащее складирование снега. В организации, обслуживающие дома, было направлено около 1866 уведомлений для устранения выявленных нарушений.

