Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Московские гастроли театров Пермского края оценили в 10 млн рублей В программе «Золотой маски» участвуют Березниковский драматический театр и Пермский театр оперы и балета

Расходы Министерства культуры Пермского края на текущий год планируется увеличить на 9,9 млн руб. Средства в рамках «Реализации мероприятий, направленных на развитие отрасли культуры» будут предназначены на организацию гастролей театров Пермского края для участия в программе фестиваля «Золотая маска» в качестве номинантов Национальной театральной премии.

В нынешнем году на «Золотую маску» номинируются три спектакля из региона, два из них будут показаны в Москве.

13 мая на сцене Театра на Таганке Березниковский драматический театр представит спектакль «ва-ва» (16+) — постановку художественного руководителя театра Петра Незлученко.

1 июня Пермский театр оперы и балета на сцене «Новой оперы» покажет балет-номинант «Орфей» (12+) на музыку Игоря Стравинского в хореографии Алексея Мирошниченко. Как и в Перми, спектакль будет показан в составе программы «Три века русской музыки» вместе с одноактными балетами «Вариации на тему рококо» на музыку Петра Ильича Чайковского и Ultima Thule на музыку Владимира Раннева.

Ещё один спектакль-номинант — опера Сен-Санса «Самсон и Далила» (18+) в постановке Анны Гусевой — жюри премии будет смотреть в Перми, в театре оперы и балета, 21 мая.

