За 26 февраля в Пермском крае потушили пять пожаров

МЧС России по Пермскому краю

За последние сутки в Пермском крае потушили пять возгораний. Пожары произошли в Верещагинском, Юсьвинском, Пермском, Добрянском и Соликамском муниципальных округах. В результате происшествий никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

27 февраля на территории Прикамья для предотвращения новых случаев возгорания работали 269 профилактических групп, в состав которых вошли 603 сотрудника. Они проверили 3004 жилых дома, ознакомили с правилами пожарной безопасности 4946 человек, распространили 4032 памятки.

Главное управление МЧС России по региону напоминает: при обнаружении признаков пожара незамедлительно звоните по телефонам «01», «101», «112».

