Районный суд в Перми остался без связи

Константин Долгановский

В Ленинском районном суде Перми сообщили, что сотрудники учреждения временно не смогут принимать входящие телефонные звонки на городские номера. Это связано с аварией на линии оператора связи.

«Ожидаем, что линии будут восстановлены к 6 марта 2026 года. Примите, пожалуйста, наши извинения за причинённые неудобства!» — говорится в информации, размещённой в официальных соцсетях судебной инстанции.

