В Прикамье простятся с погибшим на СВО Сергеем Лазаревым

В Добрянке почти через год после гибели состоится церемония прощания с участником специальной военной операции, стрелком-помощником гранатомётчика мотострелкового батальона Сергеем Лазаревым. О его смерти сообщает издание «Зори Плюс».

До службы в СВО Сергей Лазарев служил в армии, где был стрелком и старшим дрессировщиком служебных собак. После армии он работал в органах внутренних дел ГУВД Пермского края. Затем трудился на предприятиях в должности юриста и на руководящих позициях. В январе 2025 года подписал контракт с Министерством обороны.

Церемония прощания назначена на 2 марта. Она начнётся в 11:00 во Дворце культуры и спорта в Добрянке. Отпевание пройдёт в храме Рождества Пресвятой Богородицы (Добрянка, ул. Советская, 4).

