В аэропорту Перми задержаны рейсы в Санкт-Петербург Причиной стала метель

Зарина Ситдикова

Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, 27 февраля задержаны рейсы в Санкт-Петербург.

Рейс ДР 570 авиакомпании «Победа» вылетит в 10:15 вместо 5:35 по расписанию. До 10:40 задержан вылет самолёта авиакомпании «Россия», выполняющий рейс FV 6582 в Северную столицу.

В аэропорту Перми причиной задержки назвали позднее прибытие самолётов. Рейс ДР 569 ожидается только в 9:45, а FV 6582 — в 10:10.

Отметим, что вечером 26 февраля в петербургском аэропорту «Пулково» из-за непогоды произошла задержка более 10 рейсов, включая международные. Об этом сообщили в телеграм-канале авиагавани. Операционные службы были выведены на уборку взлетно-посадочных полос. Для этого было задействовано более 40 единиц техники и 800 сотрудников.

