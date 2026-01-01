В Пермском крае существенно увеличились продажи иномарок параллельного импорта В то же время снизились показатели у китайских авто Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После незначительного подъёма в конце прошлого года пермский авторынок вновь показал отрицательную динамику. В январе 2026 года количество зарегистрированных новых автомобилей сократилось примерно на 2%. Эта тенденция коснулась в первую очередь китайских автопроизводителей. В то же время продажи марок, покинувших российский рынок, резко возросли. Об этом пишет издание «Коммерсантъ-Прикамье», ссылаясь на отчёт аналитиков VERRA (представляющих дилерские центры Toyota, Lexus, Porsche, Exeed, Geely и других брендов) из профессионального сообщества «Автомаркетолог».

В отчётном месяце в Пермском крае было поставлено на учёт 1705 новых легковых машин, что на 1,7% меньше, чем годом ранее. Снижение продаж отмечено главным образом у китайских брендов: Chery (−84,7%, с 150 до 23 ед.), Li Xiang (−62,5%, с 16 до 6), Changan (−48,9%, с 92 до 47), Omoda (−42,1%, с 38 до 22). Также сократился спрос на Tank (−41,7%), Exeed (−33,3%) и Jaecoo (−29,6%). Между тем, европейские, корейские и японские иномарки показали положительную динамику регистраций. Это касается таких марок, как Mazda (+2200%, с 2 до 46 автомобилей), Volkswagen (+1600%, с 1 до 17), Kia (+112,5%, с 8 до 17), Toyota (+111,1%, с 18 до 38), BMW (+50%, с 6 до 9) и Nissan (+400%, с 1 до 5).

Лидером продаж по-прежнему остается отечественная Lada. В январе в Прикамье было зарегистрировано 526 автомобилей этого бренда, что на 23,9% меньше предыдущего показателя. На второй позиции расположилась китайская марка Haval, реализовавшая 232 автомобиля (прирост 13,7%). В тройку лидеров по доле рынка вошла также китайская Tenet, показав 207 регистраций за месяц против нуля в январе 2024 года.

Несмотря на спад в начале 2025 года, к концу года рынок новых легковых автомобилей в Пермском крае продемонстрировал рост. В декабре 2025 года продажи увеличились на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 2268 единиц. Наибольший прирост показали Mazda, Toyota, Belgee, Sollers и Mercedes-Benz. Одновременно снизились регистрации Xcite, «Москвич» и Chery. Тем не менее, по итогам всего 2025 года общее число регистраций новых автомобилей сократилось на 11,5% (23,5 тыс. против 26,6 тыс. в 2024).

