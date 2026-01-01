В Пермском крае проводят в последний путь участника СВО Сергея Фролова Он погиб в феврале этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Оханского округа

В с.Дуброво Оханского округа простятся с земляком Сергеем Фроловым, который погиб в ходе СВО. Об этом сообщили в местной администрации.

Сергей Фролов родился в д.Шумиха Казанского сельского совета. Позже его семья после нескольких переездов поселилась в Дуброво, где мальчик закончил девять классов, а затем поступил в профессиональное училище №74 на специальность «тракторист». После училища он отслужил в ракетных войсках и получил звание старшего сержанта.

До начала специальной военной операции Сергей работал в Перми экспедитором-погрузчиком на предприятии «УралРеахим».

Гвардии старший сержант, старший наводчик гаубичного самоходно-артиллерийского взвода Сергей Фролов погиб 17 февраля в возрасте 41 года. У мужчины остались сын, мама, два брата и сестра.

Прощание с Сергеем Фроловым состоится 27 февраля в Дубровском ДК в 14:00. Администрация Оханского округа выразила соболезнования семье и близким погибшего.

