Пермских школьников не отправят на дистант Ранее в образовательные учреждения поступили анонимные угрозы

Константин Долгановский

В Перми поступила информация о возможных угрозах в адрес «Экошколы» и некоторых других школ. Информацию об этом распространил ряд пермских телеграм-каналов. Якобы именно эти обстоятельства послужили причиной перевода учащихся на дистанционное обучение. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают, откуда поступили сообщения.

Представители городского департамента образования рассказали о том, что полиция проводит соответствующие осмотры на территории и в помещениях школы. В «Экошколе» усилен контроль за соблюдением пропускного режима. В связи с этим в «Экошколе» отменили приказ об отмене занятий.

«По результатам проведенных мероприятий угроз для жизни и здоровья учащихся и персонала не выявлено. Безопасность образовательного процесса обеспечена в полном объёме», — цитирует ответ департамент образования «КП-Пермь».

Сегодня, 27 февраля, все учебные заведения будут функционировать в обычном режиме. В депобре обратились к родителям и учащимся с просьбой сохранять спокойствие и полагаться исключительно на официальные данные.

В ведомстве также обратили внимание на том, что нужно блокировать деструктивных каналов и сообщений, а также оперативного направления жалоб на них при их обнаружении.

