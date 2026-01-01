Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бывший пермяк возглавил Свердловскую филармонию Рустем Хасанов приступит к новым обязанностям с 28 февраля Поделиться Твитнуть

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал распоряжение о назначении Рустема Хасанова директором Свердловской государственной академической филармонии. На этом посту он сменил легендарного Александра Колотурского, который возглавлял филармонию с 1989 года. Рустем Хасанов с 2005 года был его первым заместителем.

Рустем Талгатович Хасанов — бывший пермяк, выпускник Казанской консерватории, заслуженный работник культуры Российской Федерации (2019), лауреат премии губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в сфере литературы и искусства» (2012).

С 1993 года Хасанов был художественным руководителем Пермской областной филармонии, а с 2002 по 2005 год — её директором. При нём и во многом благодаря его усилиям в Перми появился Органный зал и прошёл первый фестиваль органной музыки.

По информации «Нового компаньона», к исполнению своих новых обязанностей Рустем Хасанов приступит с 28 февраля.

