В Прикамье простятся в участником СВО Евгением Пышкиным Он погиб в конце прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

Во время СВО погиб военнослужащий из Верещагинского округа, рядовой Евгений Пышкин. Об этом местная администрация сообщила на официальной странице в соцсетях.

Евгений Пышкин родился в д. Салтыково 14 июня 1988 года. Окончил Зюкайскую среднюю школу. В ПУ-71 получил профессию электрогазосварщика, а потом работал в строительной сфере. На СВО служил пекарем хозяйственного отделения взвода обеспечения мотострелкового батальона. Погиб 13 декабря 2025 года. Обстоятельства его смерти не уточняются.

Прощание с военнослужащим пройдёт 27 февраля в клубе п. Ленино с 11:00. Затем, в 11:30, состоится траурный митинг.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.