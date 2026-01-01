В Пермском крае большинство ветеранов СВО возвращаются на прежнее место трудоустройства Участникам спецоперации доступны 200 направлений обучения для работы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края, которое прошло под председательством губернатора Дмитрия Махонина, чиновники обсудили программы содействия занятости участников специальной военной операции (СВО).

Министр труда и социального развития Пермского края Павел Фокин представил доклад о ситуации с трудоустройством вернувшихся участников СВО. По словам министра, уровень занятости среди данной категории населения достигает 69%. Большинство возвращаются на прежнее место работы, остальные находят новую занятость, некоторые открывают собственное дело. Для помощи таким гражданам действует единый центр обслуживания — Кадровый центр «Работа России».

Особое внимание на заседании было уделено программам обучения и профессиональной подготовки. Участники СВО и члены их семей могут воспользоваться преимуществами специальных курсов и грантов, позволяющих осваивать профессии, необходимые рынку труда. Один из успешных примеров такой инициативы — Программа «Герои Прикамья», направленная на подготовку квалифицированных кадров. Дополнительные образовательные мероприятия включают обучение основам предпринимательства и психологическую поддержку.

Также правительство поддерживает работодателей, принимающих на работу участников СВО, предлагая выплаты на зарплату и возмещение расходов на оборудование рабочих мест. Специальные контракты и целевые программы способствуют развитию собственных предприятий участниками СВО. Губернатор призвал власти городов Прикамья, где уровень занятости ниже 50%, активизировать усилия в создании новых рабочих мест для ветеранов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.