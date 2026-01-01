Суд Прикамья обязал компанию возместить 2 млн рублей по муниципальному контракту Допсоглашения к договору были признаны недействительными Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Прикамье суд по иску краевой прокуратуры обязал компанию, выполнявшую работы по муниципальному контракту, возместить в бюджет более 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Решением Арбитражного суда Пермского края удовлетворены исковые требования региональной прокуратуры о признании недействительной (ничтожной) сделкой дополнительных соглашений к муниципальному контракту в части условий об установлении аванса, который не был предусмотрен первоначальным договором», — сообщили в ведомстве.

По мнению прокуратуры, денежные средства в качестве аванса были перечислены незаконно. Суд встал на сторону истца и удовлетворил требования о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере более 2 млн руб. Пока решение в законную силу не вступило.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.