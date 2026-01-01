На севере Пермского края семьи участников СВО освободили от турналога Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты думы в Красновишерске решили освободить от уплаты турналога членов семей участников специальной военной операции. Льгота будет действовать на территории Красновишерского округа, сообщает телеграм-канал «На местах».

Отметим, Налоговый кодекс РФ предусматривает восемь льготных категорий граждан, которым при предоставлении услуг не начисляется турналог. К ним относятся участники СВО, однако на членов их семей эта льгота не распространялась.

В декабре прошлого года на заседании постоянной комиссии Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края по бюджетной и налоговой политике были сформированы рекомендации для местных дум. В частности, поступило предложение освободить от уплаты турналога членов семей участников СВО.

В 2025 году турналог в Прикамье действовал в 11 муниципалитетах, а в этом году к ним присоединятся ещё семь территорий. По уверению властей, поступающие от налога деньги направляются на благоустройство и развитие туристической инфраструктуры, а также проведение событийных мероприятий.

