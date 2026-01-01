В Уинском округе Прикамья участники СВО не будут платить за аренду мунжилья Льгота распространяется и на семьи бойцов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Участники СВО и члены их семей в Уинском мунципальном округе Пермского края не будут платить за аренду муниципального жилья. Решение ввести такие льготы для военнослужащих приняли депутаты местной думы.

Как пишет телеграм-канал «На местах», бойцов СВО и членов их семей освободят от платы за аренду жилья по договорам социального найма.

К этой категории льготников относятся военнослужащие и граждане, принимающие (принимавшие) участие в спецоперации, а также члены их семей.

