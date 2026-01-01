С начала года в Перми демонтировали более 70 незаконных вывесок и рекламных конструкций В мэрии напомнили, что нарушение правил оформления фасадов зданий влечёт за собой административную ответственность Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми продолжается активная работа по выявлению и устранению незаконных вывесок и рекламных конструкций. Сотрудники территориальных органов тщательно фиксируют все вывески, не соответствующие установленным нормам, и включают их в специальный реестр для последующего демонтажа. С начала 2026 года в Перми было демонтировано 29 незаконных рекламных конструкций. Еще 45 вывесок были убраны добровольно. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 1 сентября 2025 года в Перми введен новый порядок принудительного удаления вывесок, не соответствующих правилам благоустройства. После обнаружения такой вывески владельцу направляется уведомление с требованием устранить нарушения. У владельца есть 10 рабочих дней для добровольного демонтажа. Если требование не выполнено, выносится повторное предписание.

В случае бездействия владельца администрация района начинает процедуру принудительного демонтажа. После этого с владельца взыскиваются средства на демонтаж, перемещение и хранение конструкций.

В администрации напоминают, что предприниматели могут получить консультации от специалистов администрации района о том, как привести вывески в соответствие с требованиями и, при необходимости, заменить несоответствующие вывески на стандартные.

