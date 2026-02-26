«Уралхим» поучаствует во Всероссийском зимнем корпоративном фестивале Поделиться Твитнуть

предоставлено пресс-службой ПАО «Уралкалий»

Сборная Группы «Уралхим» выступит на ежегодном Всероссийском зимнем корпоративном фестивале, который пройдет с 26 февраля по 1 марта в Казани. В основной состав вошли более 150 сотрудников «Уралкалия», «Тольяттиазота», «Уралайтеха», «Уралхим-Транса», а также филиалов «ПМУ», «Азот», «КЧХК», «ВМУ» и «ОЦО».

Торжественная церемония открытия состоится 28 февраля в Манеже Центрального стадиона. Основные соревнования пройдут 27 и 28 февраля на ведущих спортивных площадках города.

Всего в мероприятии примут участие около 100 компаний со всей России, более 2500 человек выступят в 30 индивидуальных и командных дисциплинах, включая хоккей, лыжные гонки, плавание, футбол 6х6, баскетбол, волейбол, настольный теннис, легкую атлетику и другие виды спорта.

Группа «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий» и АО «ТОАЗ». Численность персонала Группы «Уралхим» составляет около 38 тыс. человек.

