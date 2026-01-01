Черноморский циклон 26 февраля обрушит на Пермский край снегопад Максимальное количество осадков выпадет в юго-западной части региона Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Пермским центром гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды

Пермский гидрометеоцентр предупредил о влиянии Черноморского циклона на погоду в Пермском крае 26 февраля.

Максимальное количество осадков выпадет в юго-западной части региона, пишет perm.aif.ru со ссылкой на метеорологов.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 5-10 м/с. На востоке края порывы могут достигать 14 м/с.

После ночных морозов днём столбики термометров покажут −9°С на крайнем юге и −19°С — в восточной части края.

