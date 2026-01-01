В Пермском крае семья с двумя детьми отравилась угарным газом Три человека попали в больницу Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В ночь на 23 февраля в квартире Кизела в Пермском крае семья с двумя детьми отравилась угарным газом, сообщает «КП-Пермь».

В результате инцидента четверо человек почувствовали симптомы отравления. Трое пострадавших были госпитализированы, а один отказался от медицинской помощи. По словам местных жителей, которые передали информацию изданию, госпитализированы были мать и оба её ребёнка.

Министерство здравоохранения Пермского края подтвердило факт отравления. Врачи оценивают состояние госпитализированных детей как удовлетворительное.

Пока неизвестно, что стало причиной происшествия. Основной версией считается нарушение тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.

