Гостиница на месте ВКИУ в Перми готова на 45% Пилотные номера отеля представят в конце марта Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

Готовность гостиницы AZIMUT по ул. Окулова, 4 в Перми составляет 45%. Кровля готова на 85%, сообщили в ФРПК.

По словам директора ООО «Окулова 4» Ивана Малахова, пилотные номера будут готовы в конце марта. Весной начнутся работы по обновлению фасада здания.

В настоящее время на объекте ведётся укладка финишного покрытия, осуществлён запуск временного отопления. Работы продолжаются на всех пяти этажах нового объекта: строители занимаются прокладкой инженерных сетей, установкой окон и возведением перегородок в номерах.

фото: ФРПК

Напомним, комплекс будет включать 198 номеров категории «четыре звезды», ресторан, конференц-залы и фитнес-центр. Проект реализуется ООО «Окулова 4» при поддержке Туризм.РФ и «Фонда развития Пермского края» в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Завершение строительства запланировано на 2026 год.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.