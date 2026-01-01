Пермский ТРК объявил о старте модернизации системы видеонаблюдения Работы займут два года Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В пермском торгово-развлекательном комплексе «СемьЯ» началась модернизация системы видеонаблюдения. Работы продлятся почти два года и завершатся в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе ТРК.

В рамках проекта все камеры наблюдения в комплексе будут заменены на более современные устройства. Сейчас в ТРК установлено 245 камер, которые контролируют общие зоны, лифты, входные группы, фасады и технические помещения. В процессе модернизации планируется добавить ещё около 15 новых камер.

С помощью видеонаблюдения служба безопасности отслеживает ситуацию в торговом центре и по записям выявляет обстоятельства инцидентов, а также устанавливает личности нарушителей. Доступ к записям также предоставляется правоохранительным органам.

