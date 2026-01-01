За 25 февраля в Прикамье потушили шесть пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За 25 февраля 2026 года в Пермском крае потушили шесть пожаров. Два из них произошли в Кунгурском муниципальном округе, по одному — в Перми, Еловском, Косинском и Чусовском муниципальных округах. В результате пожаров никто не пострадал. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Прикамью.

Для предотвращения возгораний в среду в Пермском крае работали 195 профилактических групп, в составе которых было 462 человека. Они обследовали 1681 дом и квартиру, провели инструктаж по пожарной безопасности с 2804 жителями, раздали 2225 информационных листовок.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.