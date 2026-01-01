Суд обязал владельца участка в Пермском крае пять лет бороться с борщевиком Решение пока не вступило в законную силу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Индустриальный районный суд Перми удовлетворил иск Министерства транспорта Пермского края к собственнику земли в Осинском муниципальном округе, обязав его не только ликвидировать заросли борщевика, но и поддерживать чистоту территории в течение пяти лет, сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Летом прошлого года администрация Осинского округа провела проверку и обнаружила на участке ответчика борщевик Сосновского. За это собственник земли был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 2 тыс. руб. по ст. 6.9.1 регионального закона № 460-ПК. Но повторные проверки в сентябре и ноябре показали, что ответчик не принял никаких мер по уничтожению опасного растения.

Суд постановил, что ответчик, располагая возможностью выполнить необходимые агротехнические мероприятия, не принял всех мер для соблюдения порядка и условий содержания участка, что привело к распространению борщевика. Борщевик Сосновского известен своими ядовитыми свойствами: при контакте с кожей он вызывает тяжелые ожоги, которые долго заживают. Кроме того, это растение является инвазивным и быстро распространяется, вытесняя местные виды и разрушая экосистему.

Суд признал обоснованной ссылку истца на опасность борщевика и бездействие ответчика, создающее угрозу здоровью людей. Ответчик обязан уничтожить очаги борщевика до 1 июня 2026 года и ежегодно, до 1 июня каждого года, проводить контрольные мероприятия по его ликвидации.

«В случае игнорирования предписания, Министерство транспорта Пермского края может самостоятельно провести работы по ликвидации и взыскать все расходы с нарушителя через суд», — говорится в сообщении пресс-службы Пермского краевого суда.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

