Ледовый городок «Легенды Пармы» в Перми за зиму принял 576 тысяч посетителей Главный ледовый комплекс краевого центра завершил работу 23 февраля

Олег Антонов

Ледовый городок «Легенды Пармы» на эспланаде Перми с 28 декабря 2025 года по 23 февраля 2026 года посетили 576 тыс. человек, включая жителей и гостей города. Об этом сообщили в мэрии.

Наибольшее количество посетителей было зафиксировано в новогоднюю ночь — у главной ели собралось 12,5 тыс. человек. В первые два дня нового года количество гостей ежедневно составляло 20 тыс.

В Рождественских гуляньях приняло участие более 15 тыс. горожан и гостей, а финальный день Масленицы привлёк свыше 13,5 тыс. человек.

Одной из новинок сезона стала горка для катания на сноубордах, лыжах и тюбингах.

В данный момент идёт демонтаж конструкций, и доступ на территорию городка временно ограничен.

