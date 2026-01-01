Жительницу Прикамья осудят за фиктивную регистрацию восьми иностранцев Дело передано в суд Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудники отдела по вопросам миграции отдела МВД России «Краснокамский» выявили факт фиктивной постановки на учёт восьми иностранцев. Расследование завершено, и дело передано в суд. Обвиняемой по делу стала 31-летняя жительница Краснокамска. Об этом пишет газета «Пятница».

По версии следствия, женщина совершила два преступления, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ. В июле прошлого года она зарегистрировала шестерых граждан Киргизии, приехавших на заработки, по адресу своего дома в садоводческом товариществе в д. Осляны. При этом женщина знала, что эти люди не будут там проживать.

Аналогичное нарушение было совершено в сентябре, когда она зарегистрировала ещё двоих граждан Узбекистана в том же доме на аналогичных условиях. По просьбе коллеги женщина предоставила необходимые документы в многофункциональный центр.

«Если вам известны факты фиктивной регистрации граждан, нарушения миграционного законодательства или проживания нелегальных мигрантов, сообщите об этом в полицию по телефонам «02» или «102», — обратились к жителям края в ГУМВД по региону.

