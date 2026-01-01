Умер создатель пермского интернета Анатолий Кубышкин Учёному было 83 года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

На 84 году жизни скончался бывший директор регионального центра информатизации Пермского края, известный учёный и педагог Анатолий Кубышкин. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ).

Анатолий Кубышкин родился Перми в 1942 году. Начинал свою карьеру на заводе им. Сталина, работая электриком по наладке систем защиты подстанций. После службы в армии поступил в Пермский политехнический институт, где продолжил обучение и работу одновременно. В 1968 году окончил университет и приступил к работе преподавателем, постепенно продвигаясь по карьерной лестнице вплоть до должности доцента.

Особое внимание заслуживает роль Кубышкина в развитии интернет-технологий в регионе. В 1990-х годах при Пермском политехе была создана лаборатория «Кокос» («Компьютерные Коммуникационные Системы»), обеспечивавшая доступ горожан к интернету совместно с московским провайдером «Релком». Это стало важным этапом становления цифрового пространства города. Позже Кубышкин возглавил региональный центр информатизации, созданный в рамках всесоюзного проекта Минобразования СССР. Этот проект предусматривал внедрение новейших информационных технологий в систему высшего образования и стал основой для последующего распространения аналогичных инициатив по всей стране.

Помимо своей деятельности в образовании, Кубышкин активно занимался научной работой. В частности, защитил кандидатскую диссертацию в Московском институте химического машиностроения, исследуя проблемы разработки автоматизированных приборов для анализа химикатов. За свои исследования получил несколько патентов и опубликовал десятки научных статей. В 1998 году коллектив ученых, включая Кубышкина, удостоился Государственной премии правительства России за вклад в формирование инфраструктуры информационной среды страны.

Учёный оставил значительный след в подготовке молодых специалистов. Он руководил множеством дипломных проектов студентов, преподавал ряд ключевых дисциплин, таких как основы вычислительной техники и автоматики технологических процессов. Его лекции и семинары помогли многим выпускникам успешно строить карьеру в области цифровых технологий и программирования. Среди его учеников немало известных деятелей науки и бизнеса.

Как отмечают в ПНИПУ, смерть Анатолия Васильевича стала большим ударом для коллег и близких. О нём вспоминают как талантливом учёном, мудром наставнике и добром человеке. Благодаря своему энтузиазму и профессионализму, Анатолий Кубышкин оказал значительное влияние на развитие информационно-коммуникационной сферы в Прикамье и внес существенный вклад в модернизацию образовательной системы России. Его имя навсегда останется символом прогресса и инноваций в нашем регионе.

