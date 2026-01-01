В Пермском крае 4 марта завоют сирены и прервётся телевещание В России пройдёт масштабная проверка систем оповещения Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В среду, 4 марта, в России пройдёт масштабная проверка систем оповещения. В рамках мероприятия будут задействованы сирены, громкоговорители, прервётся трансляция теле- и радиопрограмм. Проверка проводится в рамках плановых мероприятий и носит учебный характер.

Как уточнили в региональном минтербезе, в 10:40 прозвучит сигнал «Внимание всем!».

«Просим всех жителей сохранять спокойствие при звуке сирен и речевых оповещений. Включите теле- и радиоприемники, чтобы получить актуальную информацию. Эта проверка необходима для проверки работоспособности всех средств оповещения и оценки готовности дежурного персонала к чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении министерства.

