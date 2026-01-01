В Перми скончался заведующий отделением центра гигиены и эпидемиологии Валерию Голдыреву было 60 лет Поделиться Твитнуть

На 61-м году в Перми скончался врач по общей гигиене и заведующий отделением стандартизации и метрологии в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Валерий Голдырев, сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора и выразили глубокие соболезнования родным, близким и друзьям.

Более 25 лет Валерий Голдырев посвятил работе в санитарной службе Пермского края, проявив себя как высококвалифицированный специалист, талантливый организатор и профессионал своего дела, говорится в некрологе.

Гражданская панихида пройдёт 27 февраля 2026 года по адресу: Пермь, ул. Старцева, 61 (зал ритуальных услуг). Начало в 15:00.

