Глава Пермского края предложил вносить ОКН в общую систему жилищного строительства Цель изменений — привести региональное законодательство в соответствие с федеральным Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс на рассмотрение краевого парламента законопроект, предусматривающий внесение объектов культурного наследия в единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС), сообщает телеграм-канал заксобрания региона.

Согласно проекту, Государственный орган по охране объектов культурного наследия региона будет обязан вносить информацию о таких объектах в систему, но только если они находятся в неудовлетворительном состоянии, были зарегистрированы в государственном кадастре и расположены вне историко-культурных заповедников, а также не являются многоквартирными домами, объектами археологического наследия или достопримечательными местами.

Цель изменений — привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. Законопроект планируется рассмотреть на заседании краевого парламента в марте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.