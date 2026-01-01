Пермяки помогли многодетной матери, переехавшей из Украины, сохранить детей Поделиться Твитнуть

Фото: фонд "Дедморозим"

В пермским благотворительном фонде «Дедморозим» рассказали об истории 26-летней Надежды (имя изменено), которая ушла от супруга-агрессора и переехала в другой город. Она оказалась в другой стране с тремя детьми и без какой-либо поддержки. Сотрудники пермского благотворительного фонда «Дедморозим» и неравнодушные горожане помогли ей преодолеть этот сложный период, не допустив разлучения матери с детьми.

Надежда — уроженка Украины. Она рано осталась сиротой. В юном возрасте девушка вышла замуж и родила двоих детей. Однако в семейной жизни начались проблемы: муж стал злоупотреблять алкоголем и проявлять агрессию. Тогда Надежда решила кардинально изменить свою жизнь. Сначала она переехала к родственникам в Краснодар, а затем — в Пермь, где встретила молодого человека. Их совместные планы нарушила гибель мужчины. Тогда Надежда уже была беременна третьим ребёнком.

«Я тяжело переживала потерю, мне ничего не хотелось. А потом, когда я попала в роддом, старших поместили в центр помощи детям, так как их нельзя было оставлять без законного представителя. И у меня случилась настоящая истерика. Я испугалась, что могу потерять детей. Тогда ко мне в больницу приехал психолог из «Дедморозим»», — вспоминает Надежда.

Семью женщины стала курировать Служба сохранения семей. Помимо психолога, ей оказывали поддержку юрист и координатор по работе с семьями. Специалисты помогли оформить документы на гражданство и оформить детские пособия. Также Надежде предложили временное проживание в кризисном центре, где она провела полгода вместе с детьми.

По словам подопечной «Дедморозим», эта поддержка дала ей стимул начать новую жизнь. У женщины появились контакты, куда она могла обратиться в любое время за юридической консультацией».

Сейчас Надежда — пример для других женщин, оказавшихся в сложной ситуации. Она смогла самостоятельно справляться со всеми трудностями, и теперь она живёт с детьми, старшие посещают школу и детский сад, а младший активно познает мир.

