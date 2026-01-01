В пермских МФЦ начали оформлять компенсации за детский сад Услуга предоставляется через систему межведомственного электронного взаимодействия Поделиться Твитнуть

МФЦ Пермского края

С февраля 2026 года жителям Перми стала доступна новая услуга в многофункциональных центрах (МФЦ) — оформление компенсации части родительской платы за детский сад. Заявление может подать один из родителей ребёнка.

Размер компенсации определяется в зависимости от количества детей в семье: 20% за первого, 50% за второго и 70% за третьего ребенка. Рассмотрение заявления занимает не более шести рабочих дней с момента его регистрации в образовательной организации.

В тестовом режиме услуга доступна во всех отделениях «Мои Документы» в Перми. В будущем планируется распространить ее на офисы в муниципалитетах края.

В краевом МФЦ уточнили, что заявление можно подать в электронном виде через систему межведомственного взаимодействия. Документы передаются из МФЦ в образовательное учреждение без бумажного дублирования, что значительно упрощает и ускоряет процесс.

Эта услуга стала возможной благодаря работе Регионального центра оптимизации госуслуг, основанного на базе Пермского краевого МФЦ в 2023 году. Центр функционирует в рамках федерального проекта «Государство для людей», цель которого — сократить сроки оказания услуг и уменьшить бумажный документооборот.

