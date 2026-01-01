В 2026 году более 1800 семей в Прикамье смогут бесплатно сделать ЭКО Об этом сообщил глава региона Поделиться Твитнуть

В 2026 году более 1800 семей в Пермском крае смогут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) бесплатно. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своих социальных сетях.

В текущем году для жителей Пермского края выделено 1873 квоты на ЭКО по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Это важная поддержка для тех, кто испытывает трудности с планированием ребёнка. Самое главное, что процедура стала доступна большему числу семей», — прокомментировал глава региона.

Пройти ЭКО можно в четырёх клиниках Прикамья: «Философия жизни», «Мать и дитя Пермь», «КДФ-Пермь» и «Центр Эко».

