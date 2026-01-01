Михаил Мишустин обратил внимание на успехи Прикамья в области роботизации Ежегодный отчёт о работе правительства он представил Госдуме Поделиться Твитнуть

Михаил Мишустин

minvr.gov.ru

В среду, 25 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин представил ежегодный отчёт о работе правительства в Государственной думе. В докладе значительное внимание было уделено развитию промышленности и внедрению робототехники.

Михаил Мишустин подчеркнул, что в стране созданы все условия для обеспечения внутреннего рынка и граждан отечественными товарами. Станкостроение играет ключевую роль в современной экономике, а в Московском регионе, Татарстане, Пермском крае, Нижегородской, Самарской, Челябинской и Томской областях действуют мощные центры промышленной роботизации. Согласно экспертным оценкам, количество роботов увеличилось более чем в полтора раза, а доля отечественных станков и инструментов составляет треть от общего объёма, отметил премьер-министр.

Как напомнили в краевом правительстве, Пермский Центр развития промышленной роботизации активно помогает предприятиям в автоматизации производственных процессов. Основные задачи центра включают проведение технико-технологического аудита, внедрение промышленных роботов, обучение кадров и популяризацию робототехники среди молодежи. На базе компании Промобот, где функционирует Центр, был запущен в серийное производство отечественный манипулятор «Промобот М13», который первым был включён в реестр российской промышленной продукции. Также был создан учебный манипулятор Promobot M Edu, который уже используется в школах Прикамья и других регионах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.