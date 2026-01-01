Глава СКР запросил доклад о школе в Пермском крае, до которой ученики идут пешком 8 км Возбуждено уголовное дело о халатности Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета России, запросил доклад о ситуации в Пермском крае, где дети вынуждены ходить в школу, расположенную в д. Оверята, пешком, преодолевая расстояние в 8 км, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Ранее в СМИ появилась информация, что более 20 учеников из д. Семичи Краснокамского муниципального округа уже два года добираются до школы в Оверятах пешком. Образовательное учреждение находится в 8 км от их домов, и транспорт для перевозки детей туда и обратно не предоставлен.

«Дорога, по которой школьники идут на занятия, проходит через неосвещённые участки и железнодорожную станцию», — пояснили в следственном комитете. Родители неоднократно обращались в местные органы власти и администрацию школы, но их просьбы не были удовлетворены.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье о халатности. Глава СКР поручил своему региональному управлению представить доклад о ходе расследования и мерах, принимаемых для защиты прав детей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.