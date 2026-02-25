В Пермском крае продаётся чугунолитейный завод За предприятие под названием «Медведь» просят 100 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Кудымкаре продаётся действующий чугунолитейный завод, специализирующийся на производстве печей, плит, печных задвижек и дверей.

Как указано в объявлении на сайте «Авито», объект оценен в 100 млн руб. Здание завода площадью 1 тыс. кв. м расположено на собственном земельном участке площадью 1 га. Там же находятся производственные цеха, складские помещения, административный корпус и инженерные коммуникации.

В объявлении указано также, что завод имеет налаженные каналы сбыта продукции и не нуждается в значительных стартовых инвестициях в инфраструктуру и оборудование. В продажу, кроме земельного участка, зданий и сооружений, входят действующие контракты с поставщиками и покупателями, наработанная клиентская база, полный комплект оборудования и гаражный комплекс.

Как уточняет «КоммерсантЪ-Прикамье», предприятие под названием «Медведь» расположено по ул. Плотина, 13, его управлением занимается ИП Михаил Щербинин.

