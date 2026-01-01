Рособрнадзор выдал предостережение Пермскому университету В список ведомства попали семь российских вузов Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Рособрнадзор опубликовал на своем сайте предостережения семи российским вузам о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля в сфере образования. В числе этих вузов оказался Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ).

Кроме ПГНИУ, в списке оказались Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова при Российской академии художеств, Институт специальной педагогики и психологии, Российско-Таджикский (Славянский) университет, Московский государственный университет геодезии и картографии и Российский православный университет святого Иоанна Богослова и духовная профессиональная образовательная организация «Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской Православной Церкви».

Какие именно претензии возникли у Рособрнадзора, на сайте ведомства не уточняется.

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе ПГНИУ, предостережение Рособрнадзора было связано с недостаточным объёмом официальной информации, которую вуз опубликовал на официальном сайте — в конце декабря он был полностью обновлён и сейчас находится в процессе наполнения.

«Было указано на отсутствие информации об именах руководителей и местах нахождения структурных подразделений, правил внутреннего распорядка и других необходимых корректировках сайта, которые были внесены в течение дня после поступления документа», — рассказали в Пермском университете.

