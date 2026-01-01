В Перми стартовал приём заявок на новый сезон «Битвы роботов»
Даты проведения чемпионата будут объявлены позднее
В Перми объявлен старт заявок на участие в международном чемпионате по робототехнике «Битва роботов».
Заявки принимаются в двух категориях:
• Мини-роботы размерами не более 25×25×25 см и весом до 1,5 кг — для участников 10-17 лет;
• Роботы‑тяжеловесы размерами не более 150×150×200 см и весом до 110 кг — для взрослых инженеров.
В каждой команде может быть от одного до пяти человек.
Заявку можно подать до 13 апреля на портале Госуслуг. В ней необходимо описать своего робота: он должен соответствовать требованиям регламента. Допуск команд к соревнованиям будет осуществляться по итогам экспертной оценки заявки.
Зрелищные поединки роботов состоятся на закрытом ринге под прозрачным куполом. За победу будут сражаться роботы с молотами, спиннерами, пилами и огнеметами. Сильнейшего назовут судьи после отборочных этапов и финального сражения. Для зрителей будет организована работа интерактивной выставочной зоны.
Чемпионат «Битва роботов» проходит с 2023 года. В 2025 году на арене УДС «Молот» в нем приняли участие 28 команд из России, Казахстана, Ирана и Индии.
Расписание чемпионата 2026 года пока не сформировано.
