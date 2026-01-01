В Перми стартовал приём заявок на новый сезон «Битвы роботов» Даты проведения чемпионата будут объявлены позднее Поделиться Твитнуть

В Перми объявлен старт заявок на участие в международном чемпионате по робототехнике «Битва роботов».

Заявки принимаются в двух категориях:

• Мини-роботы размерами не более 25×25×25 см и весом до 1,5 кг — для участников 10-17 лет;

• Роботы‑тяжеловесы размерами не более 150×150×200 см и весом до 110 кг — для взрослых инженеров.

В каждой команде может быть от одного до пяти человек.

Заявку можно подать до 13 апреля на портале Госуслуг. В ней необходимо описать своего робота: он должен соответствовать требованиям регламента. Допуск команд к соревнованиям будет осуществляться по итогам экспертной оценки заявки.

Зрелищные поединки роботов состоятся на закрытом ринге под прозрачным куполом. За победу будут сражаться роботы с молотами, спиннерами, пилами и огнеметами. Сильнейшего назовут судьи после отборочных этапов и финального сражения. Для зрителей будет организована работа интерактивной выставочной зоны.

Чемпионат «Битва роботов» проходит с 2023 года. В 2025 году на арене УДС «Молот» в нем приняли участие 28 команд из России, Казахстана, Ирана и Индии.

Расписание чемпионата 2026 года пока не сформировано.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.