В старинном городе Пермского края построили набережную и высадили яблоневый сад Завершился третий этап благоустройства Усолья Строгановского

Юлия Баталина

В историко-архитектурном комплексе Усолье Строгановское завершился третий этап программы благоустройства. Об этом сообщает в своих медиа глава региона Дмитрий Махонин.

На третьем этапе работы проходили в северной части комплекса у Господского дома. Была обустроена набережная со спуском к воде и деревянным пирсом, проложены прогулочные дорожки, организовано освещение, установлены скамейки. Благоустроители построили тёплые павильоны и площадки для мастер-классов, установили навигацию, декоративную подсветку. Осенью высадили яблоневый сад, провели воду и электричество.

План благоустройства удалось реализовать благодаря победе проекта во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Федеральное финансирование было направлено в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Четвёртый этап благоустройства начнётся весной, когда сойдёт снег. Проект предусматривает установку малой сцены, обустройство чайной зоны с навесами и строительство входной группы, которая объединит всё пространство в единое целое.

