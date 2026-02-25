В Перми изменилась схема движения на улице Ленина Продолжается борьба с пробками на площади Гайдара Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Центр безопасности дорожного движения (ЦБДД) Пермского края и Министерство транспорта Пермского края на своих ресурсах напоминают, что с 20 февраля на перекрёстке улиц Ленина и Хохрякова изменилась схема движения транспорта. Это касается тех транспортных средств, которые движутся со стороны площади Гайдара.

Теперь после съезда с площади Гайдара на ул. Ленина нельзя повернуть налево — на ул. Хохрякова. Как и раньше, с ул. Ленина можно повернуть налево на улицах Толмачёва и Крисанова. Можно также, как указано на схеме, продолжать движение вокруг площади Гайдара, чтобы свернуть не на ул. Ленина, а на ул. Петропавловскую.

Причина изменений — борьба с пробками на площади Гайдара, которые чуть ли не ежедневно в вечернее время достигают 9-10 баллов.

Движение по ул. Ленина от площади Гайдара после закрытия путепровода на ш. Космонавтов у «Мориона» часто становилось настолько интенсивным, что машины блокировали саму площадь, создавая заторы на соседних улицах. Новая схема призвана разгрузить этот участок и улучшить транспортный поток.

Специалисты ЦБДД Пермского края будут контролировать ситуацию и при необходимости вносить коррективы.

