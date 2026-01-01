Масленица в Перми собрала почти 20 тысяч участников Для пермяков и гостей города была подготовлена насыщенная программа мероприятий Поделиться Твитнуть

Фото: МАУК "ПермьКонцерт"

В администрации Перми рассказали, сколько человек приняли участие в масленичных гуляньях, которые состоялись в краевой столице. По данным департамента культуры и молодёжной политики администрации города, всего праздничные мероприятия посетило более 19,6 тыс. человек.

Центральным местом празднования стал городской комплекс на эспланаде рядом с главной ёлкой Перми, где собрались более 13,5 тыс. жителей и гостей города. Здесь можно было насладиться разнообразием развлечений: театральными постановками, зимними забавами с героями русских сказок, спортивными активностями на ледяных горках и катанием на тюбингах.

Кроме центральной площади, традиционные масленичные забавы проходили и в районных парках города: в парке культуры и отдыха «Счастье есть», парке им. Чехова, садах им. Свердлова и Миндовского. Эти мероприятия привлекли внимание порядка 5 тыс. пермяков, собравшихся послушать выступления известных коллективов («Груша», «Сказы», GROMOVSHOW и др.) и принять участие в конкурсах и играх.

Отдельным ярким событием стало проведение VI городского фестиваля искусств «Вокруг да около», прошедшего с 16 по 22 февраля. Организацией занималась городская структура «ПермьКонцерт». За неделю фестиваля исторические места города посетили около 1,1 тыс. зрителей, насладившихся концертами, экспериментальными проектами и премьерными выступлениями местных музыкантов.

Таким образом, традиционная русская неделя проводов зимы в Перми объединила десятки тысяч горожан и гостей столицы Прикамья.

